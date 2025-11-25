Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 ноября, 17:13

Политика

Стармер заявил, что план США по Украине потребует согласия стран НАТО

Фото: ТАСС/EPA/TERJE PEDERSEN

Американский мирный план по урегулированию украинского конфликта потребует согласия союзников по НАТО, так как это затрагивает их интересы. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на выступлении в палате общин.

"Еще предстоит много работы. Нас ждет жесткая дорога впереди. Но мы как никогда привержены (помощи Украине. – Прим. ред.)", – передает слова британского премьера ТАСС.

Стармер уточнил, что 25 ноября лидеры стран "коалиции желающих" во время видеозвонка обсудят дальнейшую помощь Киеву.

Мирный план США изначально состоял из 28 пунктов. Среди них – отказ Украины от членства в Североатлантическом альянсе, ограничение ее войск и признание российскими территориями Крыма, Донецка и Луганска.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Украины и США. Как писали СМИ, по итогам встречи в документе осталось 19 пунктов. Уточнялось, что из соглашения убрали положение про передачу Донбасса российской стороне и другие "деликатные вопросы, касающиеся территории Украины".

По словам неназванного американского чиновника, Киев согласился с условиями потенциального мирного плана Вашингтона, однако осталось уладить "незначительные детали".

Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине

