Лавров: Россия не побежит садиться за стол переговоров с Европой

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Европа не должна рассчитывать на то, что Россия побежит садиться с ней за стол переговоров. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".

"Моменты просветления приходят. Но когда они созреют разговаривать, мы подумаем, о чем разговаривать. <…> Мы хотим понять, с чем они будут готовы прийти к контактам с нами, а потом будем решать", – пояснил дипломат.

Он также назвал напускной доброжелательность, с которой Европа относилась к России до украинского кризиса. По мнению Лаврова, для страны всегда желали "вреда и беды".

Ранее в СМИ появилась информация, что европейские страны согласились на возвращение России в G8 после завершения украинского конфликта. Уточнялось, что страна будет постепенно реинтегрирована в глобальную экономику.

При том Евросоюз также обнародовал свой дополненный план по Украине, который включает 28 пунктов. Европа в своем предложении допустила вступление страны в НАТО при консенсусе среди членов блока. Предложения ЕС также не содержат пункт про признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими.