Еврокомиссия планирует создать зону свободного перемещения войск по территории ЕС

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Еврокомиссия планирует создать зону свободного перемещения войск по территории Евросоюза к 2027 году. Об этом заявила заместитель председателя ЕК, еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

"Наша задача – создать "военный Шенген", чтобы ускорить переброску войск по всей территории ЕС", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее представитель ЕК, комиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил развернуть украинские батальоны в приграничных с Россией странах Евросоюза. По его словам, РФ якобы намерена напасть на Европу через 4–5 лет.

До этого генерал Фабрис Феол заявил, что Франция начала сталкиваться с трудностями при переброске военных сил и техники НАТО. Он утверждает, что это происходит из-за европейской бюрократии. В частности, получение разрешения на пересечение территории соседних стран военным конвоем занимает десятки дней, что гораздо дольше, чем установленный Евросоюзом срок в пять дней.