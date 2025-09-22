Захарова призвала НАТО и ЕС "посмотреть в зеркало" в поисках агрессора

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Странам НАТО и Евросоюза, активно ищущим источник агрессии на европейском континенте, следует подойти к зеркалу и увидеть его. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку украинских беспилотников в Крыму.

"Очередной акт терроризма со стороны киевского режима. Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения", – цитирует дипломата ТАСС.

ВСУ атаковали Крым с помощью беспилотников вечером 21 сентября. В Минобороны РФ назвали это преднамеренной террористической атакой. Украинские войска нанесли удары по курортной зоне Крыма, где нет никаких военных объектов. При этом дроны были снаряжены фугасными боезарядами.

По последним данным, в результате ударов БПЛА погибли 3 мирных жителей, еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, была повреждена школа и несколько объектов на территории санатория в поселке Форос.