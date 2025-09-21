Мирный житель погиб из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

Фото: 123RF/savmaster

Один мирный житель погиб в результате атак украинских дронов в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Еще один трагический день для нашего региона. Погиб один мирный житель, четверо получили ранения", – написал Гладков.

По его словам, мирный житель погиб в поселке Ракитное от удара FPV-дрона.

Кроме того, в селе Салтыково беспилотник атаковал работающий в поле трактор. Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в Октябрьскую районную больницу. Еще один FPV-дрон ударил по территории фермерского хозяйства в селе Варваровка. В результате пострадали мужчина и две женщины.

Ранее четыре человека погибли в Самарской области в результате атаки БПЛА. Губернатор региона Вячеслав Федорищев уточнил, что правительство области находится на связи с семьями погибшим. Кроме того, из-за атаки БПЛА пострадал один человек.

До этого в Белгородской области скончался мирный житель после атаки украинского БПЛА по автомобилю. Мужчина погиб на месте от полученных ранений.