Мужчина погиб при атаке БПЛА по автомобилю в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Кроме того, различные ранения получил брат погибшего, который в момент атаки БПЛА находился рядом.

Пострадавшего доставили в районную больницу в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки. После оказания необходимой помощи его переведут в областную клиническую больницу.

Ранее украинские военные атаковали с помощью беспилотников здание правительства Белгородской области. В результате случившегося никто не пострадал. Однако из-за атаки оказались повреждены кровля здания и остекление.

Еще один дрон ВСУ сбросил боеприпас на территории православного храма в населенном пункте Брилевка Херсонской области. В результате были выбиты стекла и поврежден фасад здания.