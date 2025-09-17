17 сентября, 14:28Происшествия
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские военные атаковали с помощью беспилотников здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В результате случившегося никто не пострадал. Однако, по словам главы региона, из-за атаки оказались повреждены кровля здания и остекление. Гладков заявил, что сведения об иных последствиях выясняются.
Последний раз здание правительства Белгородской области было атаковано Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью БПЛА 10 сентября. В результате фасад и окна здания оказались повреждены. Более того, фрагменты сбитого беспилотника упали на частный дом, вызвав пожар. Однако огонь был оперативно локализован.
После этого региональные власти решили приостановить работу крупных торговых центров, а также перевели все школы на дистанционное обучение.
Губернатор спустя несколько дней призывал местных жителей внимательно относиться к данным, которые приведены в телеграм-канале "Информация БПЛА Белгород, Белгородский район". Этот ресурс уведомляет граждан о приближении беспилотников.
