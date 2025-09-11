Губернатор Белгородской области сообщил о тяжелой обстановке после атаки дронов

Фото: kremlin.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков охарактеризовал обстановку в регионе как тяжелую после массированной атаки БПЛА. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

Глава области призвал местных жителей внимательно относиться к данным, которые приведены в телеграм-канале "Информация БПЛА Белгород, Белгородский район". Этот ресурс уведомляет граждан о приближении беспилотников.

Он также сообщил, что возобновление работы крупных торговых центров пока не представляется возможным. Кроме того, школы продолжают проводить уроки в онлайн-режиме. В связи с этим Гладков призвал родителей оставлять детей дома, в том числе тех, которые ходят в детсады.

Однако при отсутствии такой возможности учителя и воспитатели будут ждать воспитанников в учреждениях. При этом глава региона попросил не забывать про безопасность во время передвижения по улицам. Он также заявил, что будет оперативно предоставлять гражданам всю необходимую информацию.

"Главное – безопасность ваша и ваших близких, в первую очередь детей. Внимательно относимся к ситуации и реагируем, исходя из той информации, которая поступает к нам", – заключил губернатор Белгородской области.

Утром 10 сентября БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области. Беспилотник повредил фасад и окна. Его обломки упали на частный дом, спровоцировав пожар. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

В связи с произошедшим региональные власти приостановили работу крупных торговых центров, а также перевели все школы на дистанционное обучение. Кроме того, деятельность прекратили летние площадки кафе и ресторанов.

