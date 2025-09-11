ПВО уничтожила за ночь 17 беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, шесть дронов сбили в Воронежской области, пять – в Белгородской, по два БПЛА – в Брянской и Курской областях, а также по одному – в Липецкой и Тамбовской областях.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что в результате воздушной атаки пострадавших и разрушений в регионе не выявлено. Власти других областей не сообщали о каких-либо последствиях атаки БПЛА.

Ранее украинские войска нанесли удар по Республиканскому центру травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Донецке. В здании было выбито около 20 окон. Среди пациентов и персонала пострадавших не выявлено.

Утром 10 сентября атаке БПЛА подверглось здание правительства Белгородской области. При взрыве фасад и окна здания оказались повреждены, фрагменты сбитого дрона упали на частный дом, вызвав пожар. Предварительно, пострадавших после инцидента нет.