Компания Toyota зарегистрировала в России товарный знак Corolla

Компания Toyota зарегистрировала в РФ товарный знак с названием модели Corolla. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на запись в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Как указано в документе, правообладателем выступает японская "Тойота Дзидося Кабусики Кайся". Регистрация оформлена 17 марта 2026 года и действует до 28 марта 2035 года.

Знак относится к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает автомобили.

До этого Toyota уже регистрировала новые товарные знаки в России – Crown Signia и Verso. Компания подала заявки на регистрацию в марте 2025 года, а в марте 2026-го Роспатент принял по ним положительное решение. Под этими товарными знаками автоконцерн может продавать легковые и спортивные автомобили, автобусы, электромобили и другие транспортные средства.