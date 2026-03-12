Форма поиска по сайту

12 марта, 16:15

Транспорт

Toyota зарегистрировала в РФ новые товарные знаки

Фото: depositphotos/huettenhoelscher

Японский автомобильный концерн Toyota, который прекратил производство в России в 2022 году, зарегистрировал новые товарные знаки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Речь идет о товарных знаках Crown Signia и Verso. Компания подала заявки на регистрацию в марте 2025 года, а уже в марте 2026-го Роспатент принял решение зарегистрировать их.

Под этими товарными знаками автоконцерн может продавать легковые и спортивные автомобили, автобусы, электромобили и другие транспортные средства.

Ранее Toyota зарегистрировала в РФ товарный знак для продажи автомобиля Avensis. Решение о регистрации также было принято в марте 2026 года.

Кроме того, японская компания Mitsubishi зарегистрировала сразу два товарных знака для продажи своих автомобилей. Запросы поступили в федеральную службу в апреле прошлого года. Mitsubishi под брендами Xpander и S-AWC сможет выпускать и продавать на территории России транспортные средства и их комплектующие.

бизнестранспортавто

