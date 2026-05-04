Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 14:05

Происшествия
Главная / Новости /

"Известия": экс-начальник войск РХБЗ РФ найден мертвым в Москве

Экс-начальник войск РХБЗ РФ найден мертвым в Москве – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Яковлев

Бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, генерал-полковник Станислав Петров найден мертвым в своей квартире в Москве, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Уточняется, что 87-летнего мужчину нашли на кухне – он сидел на стуле. Прибывшие на место медики лишь констатировали его смерть. По версии журналистов, генерал мог якобы совершить самоубийство.

Петров родился в 1939 году в городе Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде. С 1956 по 1959 год обучался в Саратовском военно-химическом училище. Затем служил в частях химзащиты Воронежского военного округа. С 1966 по 1971 год обучался в Военной академии химической защиты имени С. К. Тимошенко.

До 1982 года служил в составе Белорусского военного округа на разных должностях, включая начальника химических войск военокруга. В данный период службы также окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР имени К. Е. Ворошилова. С 1982 по 1986 год был начальником химических войск Сибирского военного округа и Группы Советских войск в Германии (ГСВГ).

Петров принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, а до 1989 года был первым замначальника химвойск. С 1989 по 1992 год был начальником химвойск Минобороны СССР.

После развала СССР вплоть до 2001 года находился на посту начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России. После этого был главным научным сотрудником 27-го Научного центра Минобороны РФ и председателем наблюдательного совета Союза ветеранов войск РХБЗ.

Читайте также


происшествия

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика