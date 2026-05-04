"Известия": экс-начальник войск РХБЗ РФ найден мертвым в Москве

Бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, генерал-полковник Станислав Петров найден мертвым в своей квартире в Москве, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Уточняется, что 87-летнего мужчину нашли на кухне – он сидел на стуле. Прибывшие на место медики лишь констатировали его смерть. По версии журналистов, генерал мог якобы совершить самоубийство.

Петров родился в 1939 году в городе Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде. С 1956 по 1959 год обучался в Саратовском военно-химическом училище. Затем служил в частях химзащиты Воронежского военного округа. С 1966 по 1971 год обучался в Военной академии химической защиты имени С. К. Тимошенко.

До 1982 года служил в составе Белорусского военного округа на разных должностях, включая начальника химических войск военокруга. В данный период службы также окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР имени К. Е. Ворошилова. С 1982 по 1986 год был начальником химических войск Сибирского военного округа и Группы Советских войск в Германии (ГСВГ).

Петров принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, а до 1989 года был первым замначальника химвойск. С 1989 по 1992 год был начальником химвойск Минобороны СССР.

После развала СССР вплоть до 2001 года находился на посту начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России. После этого был главным научным сотрудником 27-го Научного центра Минобороны РФ и председателем наблюдательного совета Союза ветеранов войск РХБЗ.

