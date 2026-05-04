04 мая, 14:23

Кэмерон Диас в третий раз стала матерью в 53 года

Фото: legion-media.com/LANDMARK MEDIA

Голливудская 53-летняя актриса Кэмерон Диас стала матерью в третий раз, сообщил ее муж Бенджи Мэдден в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Он отметил, что они с женой счастливы и взволнованны, а также чувствуют себя "невероятно благословленными". У пары родился сын, его назвали Наутасом. Выкладывать фото новорожденного Мэдден не стал.

Пара состоит в браке с 2015 года. В 2019 году Диас родила первую дочь, которую назвали Рэддикс. В 2024 году супруги стали родителями во второй раз, на свет появился сын Кардинал, однако они решили держать эту новость в тайне и поделились событием только спустя время.

В замужестве Диас перестала сниматься в кино. Она объясняла, что решила сосредоточиться на своей семье и запустить винный бизнес.

Ранее певицу Рианну (полное имя – Робин Рианна Фенти. – Прим. ред.) заподозрили в четвертой беременности из-за фотографии папарацци. Пользователи Сети обратили внимание на фигуру Рианны. Один из комментаторов предположил, что певица может быть беременна. Однако другой пользователь указал, что Рианна еще не успела похудеть после рождения третьего ребенка.

