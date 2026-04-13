Певицу Рианну заподозрили в четвертой беременности

Фото: legion-media.com/TheImageDirect.com

Певица Рианну (полное имя – Робин Рианна Фенти. – Прим. ред.) заподозрили в четвертой беременности из-за фотографии папарацци. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Артистку засняли 12 апреля в Нью-Йорке. Она вышла в темно-сером кардигане и широких брюках в тон, дополнив их замшевым пальто с мехом, кроссовками со змеиным принтом, банданой и черными солнцезащитными очками. Кроме того, на певице были золотые цепочки и кольца.

Пользователи Сети обратили внимание на фигуру Рианны. Один из комментаторов предположил, что певица может быть беременна. Однако другой пользователь указал, что Рианна еще не успела похудеть после рождения третьего ребенка.

"Она родила ребенка 7 месяцев назад. Боже мой, дайте ей время сбросить лишний вес после родов", – написал он.

Рианна начала встречаться с A$AP Rocky в 2020 году. В мае 2022-го у них родился мальчик, которого пара назвала RZA Ательстон Майерс. В августе 2023-го у певицы и рэпера появился на свет второй сын. Артисты дали ему имя Риотт Роуз Майерс.

В сентябре 2025 года у пары родился третий ребенок – дочь. Ее назвали Роки Айриш Майерс в честь отца.

