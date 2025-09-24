Рэпер A$AP Rocky намекнул на тайный брак с певицей Рианной

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/rihannaofficiall

Американский рэпер A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Ателастон Майерс. – Прим. ред.) намекнул на то, что он сыграл с барбадосской певицей Рианной (полное имя – Робин Рианна Фенти. – Прим. ред.) тайную свадьбу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью исполнителя журналу Elle.

Журналист задал рэперу вопрос, планирует ли он становиться мужем.

"Откуда ты знаешь, что я еще не муж?" – ответил артист, добавив, что в любом случае не будет ничего подтверждать.

Рианна состоит в отношениях с A$AP Rocky с 2020 года. В мае 2022-го на свет появился их первенец, которого пара назвала RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у артиста и певицы родился второй ребенок. Мальчику дали имя Риотт Роуз Майерс.

В мае Рианна объявила о том, что станет мамой в третий раз. Свою беременность она раскрыла на благотворительном балу Met Gala. Артистка появилась в наряде, демонстрирующем ее округлившийся живот.

