Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
14 марта, 16:15

Происшествия

В ДНР снимут фильм о герое Ярашеве, который 68 дней удерживал позицию в Гришино

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

В ДНР снимут фильм о Герое России Сергее Ярашеве, который на протяжении 68 дней держал оборону в Гришино. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По мнению Пушилина, видеофиксация подвига Ярашева является необходимой. По словам продюсера будущего фильма Андрея Кретова, подготовка к созданию кинокартины уже началась. В настоящее время сценарист и режиссер Андрей Симонов изучает материалы.

"Это картина скорее всего все-таки будет полнометражная, не сериал, а именно кино....", – подчеркнул Кретов.

О подвиге Ярашева стало известно в начале марта. Пушилин рассказывал, что 21-летний боец из Самары сперва прошел срочную службу, а затем подписал контракт с Минобороны РФ. После его распределили в 51-ю армию Южного округа.

Молодой человек принимал участие в штурмовых операциях. В тот момент, когда военный в одиночку удерживал позиции на краснорамейском направлении, ему с помощью дронов предоставляли снаряды и продовольствие. В настоящее время боец находится в медучреждении, так как он потерял обе ступни.

Владимир Путин обещал Пушилину, что обсудит с командующим тему о возможном награждении бойца, а также о помощи в реабилитации военного. Спустя время президент РФ удостоил звания Героя России Ярашева за его мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика