В ДНР снимут фильм о герое Ярашеве, который 68 дней удерживал позицию в Гришино

В ДНР снимут фильм о Герое России Сергее Ярашеве, который на протяжении 68 дней держал оборону в Гришино. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По мнению Пушилина, видеофиксация подвига Ярашева является необходимой. По словам продюсера будущего фильма Андрея Кретова, подготовка к созданию кинокартины уже началась. В настоящее время сценарист и режиссер Андрей Симонов изучает материалы.

"Это картина скорее всего все-таки будет полнометражная, не сериал, а именно кино....", – подчеркнул Кретов.

О подвиге Ярашева стало известно в начале марта. Пушилин рассказывал, что 21-летний боец из Самары сперва прошел срочную службу, а затем подписал контракт с Минобороны РФ. После его распределили в 51-ю армию Южного округа.

Молодой человек принимал участие в штурмовых операциях. В тот момент, когда военный в одиночку удерживал позиции на краснорамейском направлении, ему с помощью дронов предоставляли снаряды и продовольствие. В настоящее время боец находится в медучреждении, так как он потерял обе ступни.

Владимир Путин обещал Пушилину, что обсудит с командующим тему о возможном награждении бойца, а также о помощи в реабилитации военного. Спустя время президент РФ удостоил звания Героя России Ярашева за его мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

