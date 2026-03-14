Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
14 марта, 16:30

Происшествия

Новое обвинение предъявлено полицейским по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Фото: depositphotos/belchonock

Сотрудникам полиции, которые фигурируют в уголовном деле о хищении денежных средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево, предъявлено новое и окончательное обвинение, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что количество новых эпизодов по делу составляет около 30.

Преступное сообщество, похищавшее деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево, было организовано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек. В конце апреля 2025 года суд арестовал одного из организаторов мошеннической схемы Алексея Кабочкина и еще 15 фигурантов.

Сотрудниками ФСБ и МВД также были выявлены причастные к схеме полицейские, которые помогли таксистам искать бойцов СВО. Кроме того, был задержан оперуполномоченный ЛУ МВД России в Шереметьево, который принимал решения об отказе в возбуждении дел по обращениям потерпевших.

Спустя время был арестован еще один из организаторов хищений. По версии следствия, именно он курировал остальных участников преступной группы.

происшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика