Новое обвинение предъявлено полицейским по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Сотрудникам полиции, которые фигурируют в уголовном деле о хищении денежных средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево, предъявлено новое и окончательное обвинение, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что количество новых эпизодов по делу составляет около 30.

Преступное сообщество, похищавшее деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево, было организовано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек. В конце апреля 2025 года суд арестовал одного из организаторов мошеннической схемы Алексея Кабочкина и еще 15 фигурантов.

Сотрудниками ФСБ и МВД также были выявлены причастные к схеме полицейские, которые помогли таксистам искать бойцов СВО. Кроме того, был задержан оперуполномоченный ЛУ МВД России в Шереметьево, который принимал решения об отказе в возбуждении дел по обращениям потерпевших.

Спустя время был арестован еще один из организаторов хищений. По версии следствия, именно он курировал остальных участников преступной группы.

