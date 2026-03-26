26 марта, 12:09

Транспорт

Минтранс РФ предложил узаконить принцип "вези или плати" на ж/д транспорте

Фото: 123RF.com/splitov27

Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который предлагает внедрить на железнодорожном транспорте правило "вези или плати". Соответствующие данные опубликованы ведомством.

Проект о внесении изменений в Устав железнодорожного транспорта РФ вынесен на общественное обсуждение.

"При заключении долгосрочного договора грузоотправитель обязан предоставить и оплатить фиксированный объем груза, независимо от того, был ли он фактически предоставлен", – уточнили в ведомстве.

При этом заключение договоров по данному принципу будет иметь добровольную основу, а также не распространится на соглашения, заключенные до вступления проекта в силу.

Ранее Минтранс России анонсировал начало работ по интеграции с МАХ для введения в нем продажи билетов на самолеты и поезда.

Тогда же Минэкономразвития предложило использовать мессенджер для заселения в российские отели. В частности, данная возможность уже тестируется крупными гостиничными сетями.

