Минтранс РФ предложил узаконить принцип "вези или плати" на ж/д транспорте

Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который предлагает внедрить на железнодорожном транспорте правило "вези или плати". Соответствующие данные опубликованы ведомством.

Проект о внесении изменений в Устав железнодорожного транспорта РФ вынесен на общественное обсуждение.

"При заключении долгосрочного договора грузоотправитель обязан предоставить и оплатить фиксированный объем груза, независимо от того, был ли он фактически предоставлен", – уточнили в ведомстве.

При этом заключение договоров по данному принципу будет иметь добровольную основу, а также не распространится на соглашения, заключенные до вступления проекта в силу.

