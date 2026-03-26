26 марта, 13:42

В Минздраве предупредили о более низком шансе на отцовство у мужчин старше 35 лет

Шанс стать отцом у мужчин старше 35 лет примерно в 2 раза ниже, чем у более молодых родителей, даже при применении ЭКО. Об этом говорится в утвержденных Минздравом России рекомендациях, сообщает газета "Известия".

Ведомство рекомендовало вовремя выявлять заболевания и проверять состояние организма, чтобы поддерживать репродуктивное здоровье. Вместе с тем в документе отмечается, что проблемы с фертильностью нередко обнаруживаются даже у тех мужчин, кто не жалуется на здоровье.

При этом дети, рожденные от возрастных отцов, отличаются худшими показателями здоровья, подчеркнули в министерстве.

"Существуют убедительные доказательства, что с возрастом отца тесно связана более высокая вероятность развития у ребенка шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза, и также многих врожденных синдромов и аномалий развития", – уточняется в рекомендациях.

Ранее ведомство сообщало, что репродуктивный возраст мужчин в России охватывает период с 18 до 49 лет. Мужчины сохраняют физиологическую способность к зачатию в любом возрасте после полового созревания, однако эффективность результата с каждым годом уменьшается.

При этом средний возраст рождения первого ребенка у женщин в России составляет 26 лет, указывала главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

