24 марта, 12:46

Общество

Минздрав РФ рекомендовал направлять посещающих сауны и бани мужчин на спермограмму

Мужчин, которые регулярно посещают бани, сауны и иные места с повышенной температурой окружающей среды, следует направлять на исследование качества спермы (спермограмму) и консультацию к врачу-урологу. Об этом сказано в методических рекомендациях Минздрава РФ по диспансеризации граждан для оценки их репродуктивного здоровья (ДОРЗ).

Уточняется, что давать пациенту соответствующие направления рекомендуется, если он укажет на частое посещение бань в анкете для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья.

Ранее Минздрав в методических рекомендациях указал, что репродуктивный возраст мужчин в России охватывает период с 18 до 49 лет. Согласно документу, мужчины сохраняют физиологическую способность к зачатию в любом возрасте после полового созревания, однако эффективность результата с каждым годом уменьшается.

В частности, вероятность рождения живого ребенка у мужчин старше 35 лет вдвое ниже по сравнению с более молодыми отцами, даже при использовании метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Более того, дети от возрастных отцов чаще имеют худшие показатели здоровья.

