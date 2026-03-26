26 марта, 13:21

В Московский зоопарк поступили двое львов, ранее изъятых в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Центр воспроизводства Московского зоопарка поступили два молодых африканских льва, которые ранее они были изъяты у частного лица в Подмосковье. Вскоре им проведут расширенное обследование, сообщили в учреждении.

"Хищники – самец и самка 2022 года рождения были изъяты у частного лица по указанию природоохранной прокуратуры и при содействии Росприроднадзора и переданы на временное содержание в Московский зоопарк", – говорится в сообщении.

Животных содержали в частном доме в Раменках. Документы, подтверждающие законность происхождения львов, владелец подтвердить не сумел. Также установлено, что самец и самка были помещены в неподходящие для них условия.

Львы были доставлены в Центр воспроизводства в начале февраля. Пара хищников размещена в одном вольере и, согласно наблюдениям специалистов, чувствует себя комфортно. Общее состояние животных оценивается как удовлетворительное.

"История этих львов – яркий пример того, почему диким животным не место в частных руках, особенно без должных условий и разрешений. Хищники, такие как африканские львы, требуют специализированного ухода, особого рациона и просторных вольеров", – приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Ранее два птенца редчайшего кафрского ворона появились на свет в Московском зоопарке. Птенцы родились еще в апреле, но одному из них потребовалось выхаживание. Ворон родился с искривленным клювом, а потому не мог выбраться из яйца, впоследствии ему потребовалось искусственное выкармливание.

