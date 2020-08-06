Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:25

В столице замечена пара краснокнижных камышниц с птенцами

общество животные город

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Пару камышниц с четырьмя птенцами встретили на Лебедянском пруду в природном парке "Измайлово". Об этом заявили представители департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Специалисты природно-исторического парка "Измайлово" ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства сняли на видео водоплавающую птицу из Красной книги Москвы – камышницу", – уточняется на портале мэра и правительства города.

Специалисты Мосприроды рассказали, что камышницу за последние несколько лет видели в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Косинский", "Останкино". Кроме того, этих птиц можно было наблюдать на территории памятника природы "Серебряный бор".

Выделяются такие птицы еще и четырьмя длинными пальцами на крепких лапах. Благодаря им они могут лазить по плавучим растениям, а также по болотам.

При этом в ведомстве предупредили, что камышница является скрытной и пугливой, в результате застать ее не так просто. Такие пернатые питаются как растительными, так и животными кормами.

Ранее в Москве была замечена краснокнижная стрекоза-красотка. В пресс-службе департамента отметили, что редкие насекомые питаются личинками и мелкими водными червями.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать