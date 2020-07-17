Птенец папуанских птиц-носорогов впервые появился в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Птенец папуанских птиц-носорогов, которые занесены в Международную Красную книгу, впервые появился в Московском зоопарке. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Родители птенца прибыли в столицу из Новой Гвинеи еще в 2015 году, но пополнить семейство удалось лишь недавно. После появления на свет птенец три месяца жил в родительском гнезде. Сейчас он окреп, покрылся взрослым оперением и покинул семейное жилище. Новое место обитания птицы-носорога находится в павильоне "Дом птиц". Малыша еще кормят родители.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что птицы-носороги, которых еще называют папуанскими калао, крайне редко дают потомство в неволе, поэтому для заморской пары постарались воссоздать максимально естественные условия.

"Здесь растут акации, крона которых образует густые заросли. В таких укрытиях калао могут отдохнуть от внимания публики. В природе их дикие сородичи размножаются после сезона тропических дождей, поэтому с ноября по апрель в вольере наших обитателей увеличивали влажность", – добавила Акулова.

Ранее семейство белых лебедей Московского НПЗ родило четверо птенцов. Всего на сегодняшний день в пруду обитает восемь лебедей – две взрослые пары и четверо птенцов.