Птенец папуанских птиц-носорогов впервые появился в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Птенец папуанских птиц-носорогов, которые занесены в Международную Красную книгу, впервые появился в Московском зоопарке. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Родители птенца прибыли в столицу из Новой Гвинеи еще в 2015 году, но пополнить семейство удалось лишь недавно. После появления на свет птенец три месяца жил в родительском гнезде. Сейчас он окреп, покрылся взрослым оперением и покинул семейное жилище. Новое место обитания птицы-носорога находится в павильоне "Дом птиц". Малыша еще кормят родители.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что птицы-носороги, которых еще называют папуанскими калао, крайне редко дают потомство в неволе, поэтому для заморской пары постарались воссоздать максимально естественные условия.
"Здесь растут акации, крона которых образует густые заросли. В таких укрытиях калао могут отдохнуть от внимания публики. В природе их дикие сородичи размножаются после сезона тропических дождей, поэтому с ноября по апрель в вольере наших обитателей увеличивали влажность", – добавила Акулова.
Ранее семейство белых лебедей Московского НПЗ родило четверо птенцов. Всего на сегодняшний день в пруду обитает восемь лебедей – две взрослые пары и четверо птенцов.
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