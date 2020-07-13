Семейство белых лебедей Московского НПЗ принесло потомство

Фото: Сергей Шинов
У пары белых лебедей Московского НПЗ родилось четверо птенцов. Всего на сегодняшний день в пруду обитает восемь лебедей – две взрослые пары и четверо птенцов.
До осени птицы живут на открытой воде, а зиму проводят в теплом вольере под присмотром работников Московского НПЗ. Все время малыши находятся с родителями.
Лебеди МНПЗ постоянно приносят потомство. Это уже шестое поколение пернатых, обитающих в пруду около предприятия. В 2010 году предприятие подарило двух птенцов Николо-Угрешскому монастырю, расположенному в городе Дзержинском.
В 2012 году четверых лебедей передали на подмосковную спортивно-оздоровительную базу. В 2018 году родилось пять птенцов, большую часть которых по соглашению с Московским зоопарком переселили на новое место обитания.
Территория у пруда Московского НПЗ – одно из любимых мест отдыха у местных жителей. В 2019 году здесь завершилось благоустройство зеленой зоны. МНПЗ в рамках развития инфраструктуры района установил на берегу водоема информационные стенды о биологическом разнообразии ЮВАО, где обитает более 160 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы.
В мае сообщалось, что в пруд Московского нефтеперерабатывающего завода с наступлением тепла вернулась семья белых лебедей. Зимний период птицы пережили в вольере под присмотром сотрудников предприятия.
Перед возвращением на открытую воду птиц осмотрели и привили орнитологи. Специалисты отметили, что лебеди чувствуют себя хорошо, в том числе благодаря специально подобранному зимнему рациону питания из свежей зелени, озимой пшеницы и овощей. Для птиц здесь разместили плоты с домиками.
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