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Город

16:58

Мухоловки-пеструшки замечены в парке "Кузьминки-Люблино"

город

Фото: flickr.com/Andrey Gulivanov

В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" замечены вернувшиеся с юга птицы – мухоловки-пеструшки. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В ведомстве рассказали, что обычно птицы данного вида селятся в дуплах, трещинах стволов деревьев и пней, нишах под крышами зданий и в гнездах для синиц, которые имеют более узкое отверстие.

Птицы зимуют в центральных районах африканского континента. В РФ они прилетают в конце апреля – начале мая. По прилете они благоустраиваются и занимаются своим потомством.

"Самка сядет на яйца, а самец будет приносить корм, а также распевать свою песню, просыпаясь для этого очень рано утром – в хорошую погоду до восхода солнца. А потом пара будет совместно выкармливать птенцов, непрерывно работая весь день и принося корм 30–40 раз за час", – рассказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что мухоловки в основном питаются различными насекомыми. В их рацион входят гусеницы, личинки пилильщиков и жуков, а также мухи и пауки.

Ранее сообщалось, что у обитающих в вольерном комплексе в Битцевском лесу фазанов начался брачный период. Их можно было уже услышать в марте, но ритм поведения птиц был сбит из-за нестабильной погоды.

В вольерах в Битцевском лесу содержатся шесть белок, две козы и две овцы. В семи вольерах фазанария живут четыре карликовые курицы бентамки и 18 фазанов четырех видов: золотые, серебряные, королевские и обыкновенные.

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