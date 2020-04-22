Москвичей призвали не трогать птичьи гнезда после снятия режима самоизоляции

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Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин призвал москвичей не трогать птичьи гнезда в парках после снятия режима самоизоляции, сообщает Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что у птиц начался период гнездования, который продлится до середины мая, и в зонах отдыха появится большое количество гнезд.

"Люди в закрытых парковых зонах им не мешают. Птицы чувствуют себя свободно и комфортно. Другое дело, что когда парки откроют, а там уже будут гнезда с птенцами, эти гнезда могут оказаться на проходных местах", – объяснил специалист.

Мишин подчеркнул, что люди должны будут проявить такт и осторожность, чтобы не подходить, не любопытствовать, не мешать и не трогать птиц.

Он также заметил, что режим самоизоляции в Москве снизил антропогенную нагрузку, и в результате у многих видов птиц появилась дополнительная кормовая база.

Ранее в Москве спасли сову. Птица залетела в подъезд одного из жилых домов в Новоспасском переулке и не могла самостоятельно выбраться. На помощь пришли спасатели, которые вызволили птицу из "плена" и передали ее в департамент природопользования.