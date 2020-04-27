У фазанов в вольерном комплексе на территории Битцевского леса начался брачный период

Фото: ТАСС/Julian Stratenschulte/DPA
У обитающих в вольерном комплексе в Битцевском лесу фазанов начался брачный период. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
В пресс-службе отметили, что уже в марте можно было услышать токующих фазанов. Специалисты поясняют, что ритм поведения птиц был сбит из-за нестабильной погоды.
"Из-за этого, видимо, у птиц был не очень выраженный токовый сезон. А, например, самцы фазанов и так токуют круглый год, просто весной они это делают активнее. Тем не менее птицы чувствуют себя отлично, и жизнь вольерного комплекса идет по плану. Сейчас у некоторых фазанов началась кладка, уже снесено несколько яиц", – говорится в сообщении пресс-службы.
В департаменте добавили, что в вольерах в Битцевском лесу содержатся шесть белок, две козы и две овцы. В семи вольерах фазанария живут четыре карликовые курицы бентамки и 18 фазанов четырех видов: золотые, серебряные, королевские и обыкновенные.
Некоторые куры в комплексе уже несут яйца, добавили в пресс-службе.
Ранее в Мосприроде рассказали о животных, которые во время режима самоизоляции стали чаще выходить на улицу в поисках пары. В учреждении отметили, что введение мер по ограничению передвижения по городу совпало с брачным периодом у многих животных. В связи с этим на улице стали чаще появляться утки и лисы.
Что касается других видов животных, то специалисты учреждения пока не заметили их стремления выходить на столичные улицы. Кроме того, в Мосприроде рассказали, что отсутствие людей позитивно отобразится на здоровье птиц.
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