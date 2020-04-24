В поисках пары лисы и утки стали чаще появляться на улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Мосприроде рассказали о животных, которые во время режима самоизоляции стали чаще выходить на улицу в поисках пары, сообщает ТАСС.

В учреждении отметили, что введение мер по ограничению передвижения по городу совпало с брачным периодом у многих животных. В связи с этим на улице стали чаще появляться утки и лисы.

"В Москве действительно стало больше случаев выхода животных на городские территории. Это различные виды уток – они стали увереннее перемещаться по улицам. Также активно ведут себя лисы, которые и до этого чувствовали себя на улицах, в парках довольно вольготно", – рассказали в пресс-службе Мосприроды.

Что касается других видов животных, то специалисты учреждения пока не заметили их стремления выходить на столичные улицы. Кроме того, в Мосприроде рассказали, что отсутствие людей позитивно отобразится на здоровье птиц.

"Весной птицы находят себе пропитание самостоятельно и не нуждаются в подкормке вовсе. Наоборот, излишки кормовых объектов могут пагубно сказаться на жизни и здоровье пернатых. Сейчас в связи с ограничением прохода на природные территории объем такой подкормки значительно уменьшится. И животные сами смогут отыскать себе пропитание в естественных условиях", – пояснили в Мосприроде.

Обитатели парков и лесов также почувствуют себя лучше из-за отсутствия людей. В учреждении подчеркнули, что в связи с введением режима самоизоляции на подобных территориях снизилась вероятность возникновения пожаров, которые угрожали местным флоре и фауне. Также благоприятно отсутствие людей отразится и на первоцветах, которые удастся сохранить.

"Полностью защитить эти растения не всегда удается, каждую весну находятся желающие унести букет цветов к себе домой. В условиях изоляции этого происходить не будет", – подчеркнули в пресс-службе Мосприроды.

В то же время, по словам представителей учреждения, пыльца и нектар, которую выделяют первоцветы, играют важное значение для сохранения экосистемы. Выделения этих растений фактически являются единственным источником пропитания для насекомых ранней весной.

Ранее на юге Москвы жители поймали лисенка во дворе дома. После осмотра его ветеринарами было заключено, что животное находится в удовлетворительном состоянии. Лисенку предстоит пройти курс реабилитации, после чего он, вероятно, сможет вновь приспособиться к природной жизни.