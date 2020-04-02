В столице проснулись первые шмели

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В городе проснулись первые шмели, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"С приходом тепла шмелиные матки восстанавливают силы после зимовки, питаясь нектаром первоцветов. Затем они станут подыскивать места для будущих гнезд", – цитирует сообщение Агенство "Москва".

Уточняется, что если в Москву вернутся морозы, то самки самостоятельно начнут согреваться, интенсивно работая крыльями.

В средней полосе РФ шмелей можно встретить в природе с конца марта до середины октября, обратили внимание в Мосприроде.

Ранее сообщалось, что потепление придет в Москву к выходным.

Кроме того, синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в апреле.