Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:29

Потепление придет в Москву к выходным

общество город погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В предстоящие выходные в Москве установится теплая погода. К концу недели воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

"После почти зимней погоды в начале недели к выходным в Москву вернется апрельское тепло. И столичные бульвары станут превращаться в легкое зеленое кружево", – рассказали синоптики.

Отмечается, что в пятницу и субботу местами может пройти небольшой дождь. Среднесуточные температуры установятся в рамках нормы, характерной для середины апреля.

Несмотря на это, ночь на воскресенье будет холодной. Температура вновь упадет до нуля градусов, по области столбики термометров могут опуститься на минус. В дневные часы воздух прогреется до 7 градусов.

Ранее синоптики дали прогноз о погоде на апрель. Сообщалось, что чаще всего в дневное время суток столбики термометра будут останавливаться на отметке 10 градусов. Ночью же температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от минус одного до плюс пяти градусов.

"Утро": небольшие осадки ожидаются в Москве 2 апреля

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать