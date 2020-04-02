Потепление придет в Москву к выходным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В предстоящие выходные в Москве установится теплая погода. К концу недели воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

"После почти зимней погоды в начале недели к выходным в Москву вернется апрельское тепло. И столичные бульвары станут превращаться в легкое зеленое кружево", – рассказали синоптики.

Отмечается, что в пятницу и субботу местами может пройти небольшой дождь. Среднесуточные температуры установятся в рамках нормы, характерной для середины апреля.

Несмотря на это, ночь на воскресенье будет холодной. Температура вновь упадет до нуля градусов, по области столбики термометров могут опуститься на минус. В дневные часы воздух прогреется до 7 градусов.

Ранее синоптики дали прогноз о погоде на апрель. Сообщалось, что чаще всего в дневное время суток столбики термометра будут останавливаться на отметке 10 градусов. Ночью же температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от минус одного до плюс пяти градусов.