Желтый уровень опасности продлили в Москве из-за порывистого ветра

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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Теперь предупреждение действует до полуночи пятницы, 3 апреля, сообщили в Гидрометцентре России.

Кроме того, в городе действует предупреждение из-за гололедицы.

"Из-за гололедицы период предупреждения в столице действует с 21:00 1 апреля до 9:00 2 апреля", – добавили синоптики.

В Подмосковье также сохраняется повышенный режим погодной опасности. В частности, предупреждение о порывистом ветре актуально до 9:00 пятницы, 3 апреля, о возникновении гололедицы – с 21:00 1 апреля до 9:00 2 апреля.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в апреле. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, сильных температурных аномалий, которые сопровождали страну ранее, во второй месяц весны не будет.

Также он поведал, когда в Москву придет потепление. Сообщалось, что к концу текущей недели воздух в столице прогреется до плюс 10–11 градусов.