Вильфанд рассказал, когда москвичам ожидать потепления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшее время в столичный регион вернется тепло. По его словам, москвичей ожидает теплая погода в конце этой недели, передает РБК.

"К концу недели дневные температуры тоже будут двузначные, но со знаком плюс: 10–11 градусов", – заявил Вильфанд.

Согласно прогнозам синоптиков, в последний день марта воздух в городе прогреется до плюс 1 градуса, вечером столбики термометров опустятся до минус 4 градусов.

В среду, 1 апреля, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 9:00 из-за порывистого ветра.

Ранее автомобилистов столицы попросили не парковаться возле деревьев из-за метели. Во вторник прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду.