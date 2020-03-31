Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за порывистого ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение сделано из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения – с 9:00 1 апреля до 21:00 2 апреля", – говорится в сообщении.

По области также объявлен желтый уровень опасности. В столичном регионе ожидается возникновение гололедицы. Она сохранится до утра 1 апреля.

Ранее сообщалось, что метель в Москве продлится до вечера вторника. Кроме того, в столице ожидалось усиление ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим горожанам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автолюбителей призвали держать дистанцию и снижать скорость движения на дороге.

Кроме того, из-за метели водителям посоветовали не парковаться возле деревьев.