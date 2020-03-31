Водителям посоветовали не парковаться возле деревьев из-за метели

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автомобилистам посоветовали не парковать машины возле деревьев 31 марта из-за метели, сообщает пресс-служба Администратора московского парковочного пространства.

В учреждении отметили, что синоптики предсказывают ухудшение погодных условий. В частности, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду и метель.

По прогнозам синоптиков в Москве сегодня ожидается ухудшение погодных условий: дождь, мокрый снег, ветер порывами до 17 м/с, метель.



Паркуйте автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а лучше останьтесь дома. — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) March 31, 2020



Ранее москвичей предупредили о снеге, гололедице, усилении ветра и метели. Погодные условия будут сохраняться до вечера 31 марта.

Также синоптики отмечали, что ночь с 31 марта на 1 апреля станет наиболее холодной за всю неделю. Показатели термометров опустятся на 2-3 градуса ниже обычных для этих дат показателей. Кроме того, специалисты рассказали, что к 1 апреля в Москве может выпасть от 7 до 13 сантиметров снега.