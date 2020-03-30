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Москва 24

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Общество

11:38

Предстоящая неделя принесет в столицу снегопады и потепление

общество город погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На новой неделе жителей столицы ожидают небольшие снегопады и потепление. Температура постепенно начнет повышаться с четверга, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Не исключено, что в середине недели сформируется временный небольшой снежный покров. Все дело в том, что сейчас через столицу прошел холодный фронт. Хотя в южной части Московской области сегодня возможна температура в районе плюс 8–9 градусов, на севере температуры нулевые, и в Москве сейчас уже небольшая отрицательная температура", – отметили синоптики.

Кроме того, в погодном центре добавили, что в ночные часы температура в Москве упадет до минус 4–6 градусов, временами пройдет небольшой снег.

"В четверг – пятницу температура начнет повышаться – до плюс 4–6 и плюс 7 соответственно. Примерно такая погода, близкая к климатической норме, продержится до выходных", – следует из прогноза.

Также метеорологи сообщили, что в столице будет дуть умеренный ветер с порывами 5–10 метров в секунду.

Ранее в МЧС предупреждали об ухудшении погоды в Москве. Сообщалось, что на столицу в понедельник обрушатся снег, гололедица и порывы ветра до 17 метров в секунду.

"Утро": снег и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Москве

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