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Москва 24

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Общество

01:44

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

общество погода безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снег, гололедица и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в столице в понедельник, 30 марта. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

Отмечается, что ухудшение погоды ожидается с 6 часов утра.

"До 21:00 30 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12–17 метров в секунду, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица", – сообщили в ведомстве.

Спасатели из-за неблагоприятной погоды советуют водителям двигаться с небольшой скоростью. Кроме того, рекомендуется держать максимально возможную дистанцию.

Также в МЧС посоветовали пешеходам обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее ЦОДД призвал москвичей не выезжать на дороги на летней резине. Сообщалось, что в городе ожидается резкое похолодание.

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