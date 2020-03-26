Синоптики назвали сроки сохранения теплой погоды в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Характерная для апреля теплая погода сохранится в Москве до конца текущей недели, затем в городе похолодает. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в пятницу, 27 марта, в столице будет плюс 12–14 градусов, а в субботу воздух может прогреться до плюс 16 градусов. В воскресенье вечером станет более облачно, местами пройдут дожди, переходящие в мокрый снег.

До середины следующей недели в Москве будет прохладно, по ночам возможны морозы до минус 5 градусов, уточнил Леус. Прогноз о похолодании с начала следующий недели подтвердил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это означает, что не наступает жуткий холод, а температура просто придет в свою норму", – цитирует его РБК.

Сегодня, 26 марта, в столичном регионе был побит температурный рекорд 1973 года, когда воздух прогрелся до 15,1 градуса. Столбики термометров на базовой метеостанции Москвы в районе ВДНХ поднялись до 16 градусов.

Теплая и ранняя весна в столице привела к раннему началу сезона аллергии на пыльцу и высокой концентрации ее в воздухе. Руководитель отделения аллергологии Ильинской больницы Наталья Динер рассказала, что в конце февраля был отмечен высокий порог пыления, а в начале марта появилась пыльца орешника и ольхи. Отмечается, что при солнечной, теплой и ветреной погоде ожидается больше проявлений аллергии.

Автомобилистам порекомендовали подготовиться к смене резины на летнюю. Замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев не исключил небольшой гололедицы, но в то же время температура уже положительная.

Он сообщил, что в апреле в московском регионе прогнозируется температура выше климатической нормы. В то же время Киктев предупредил, что зимние "рецидивы" с заморозками и снегом еще возможны.