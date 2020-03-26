Первоцветы расцвели в парках Москвы раньше времени из-за аномально теплой погоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных парках из-за аномально теплой весны раньше времени расцвели ирисы, крокусы, печеночница благородная и другие первоцветы, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Мосгорпарка.

Желтые, сиреневые и белые крокусы можно увидеть на Аллее Партизан в Парке Победы, у центрального входа усадьбы-музея "Царицыно" и парка "Сокольники", на центральных аллеях парка "Кузьминки", усадьбы "Воронцово", Сиреневого сада и Измайловского парка, а также в цветниках слева от главной сцены Гончаровского парка и напротив Новой Третьяковки в "Музеоне".

В четырех парках Москвы началось цветение мать-и-мачехи. Увидеть цветки можно на центральной аллее парка "Кузьминки", у берега Круглого пруда в Измайловском парке, в западной части парка "Фили" и возле большой спортивной площадки парка "Северное Тушино".

В "Музеоне" расцвели ирисы, а в усадьбе "Воронцово" подснежники. В парке "Северное Тушино" рядом со зданием администрации показались печеночница благородная и кусты розовой хохлатки, у центрального входа в музей-заповедник "Царицыно" можно полюбоваться белоцветником.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что центральные парки столицы могут закрыть из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, они привлекают много людей, поэтому необходимо обсудить график работы таких мест.