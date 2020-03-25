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Общество

14:51

Сезон аллергии в Москве начался на 10 дней раньше из-за теплой весны

общество медицина

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Теплая и ранняя весна в Москве привела к раннему началу сезона аллергии на пыльцу и высокой концентрации ее в воздухе, сообщила ТАСС руководитель отделения аллергологии Ильинской больницы Наталья Динер.

Она отметила, что в конце февраля был отмечен высокий порог пыления, а в начале марта появилась пыльца орешника и ольхи. "Каким будет пыление, предсказать сложно, но концентрация пыльцы в воздухе высокая", – рассказала Динер.

По ее словам, пациенты обращаются в основном с обычными проявлениями аллергии: заложенность носа, сезонный конъюнктивит. Также были обращения с бронхиальной астмой и кашлем. Госпитализация никому не потребовалась.

"При солнечной, теплой и ветреной погоде будет больше проявлений, и они будут более выражены", – пояснила врач, добавив, что обычно сезон пыления начинается в первых числах марта и продолжается до осенних дождей и конца листопада в ноябре.

Ранее аллергикам посоветовали заранее позаботиться о профилактических лекарствах. Прием антигистаминных средств лучше начать заранее – в идеале за две недели до предполагаемого начала сезона.

Кроме антигистаминных средств, рекомендуется прием барьерных препаратов в виде назальных спреев. Ими следует пользоваться в самом начале сезона паллинации.

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