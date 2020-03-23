Эксперт рассказала, когда высаживать рассаду на даче

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Кандидат сельскохозяйственных наук, известная телеведущая, автор многочисленных книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина рассказала Москве 24, когда и какие растения можно начать высаживать на даче.

Ганичкина посоветовала в первую очередь подготовить теплицы под рассаду. Она отметила, что их дезинфекция позволит избежать многих проблем, таких как фитофтороз у помидоров и паутинный клещ на огурцах.

Также эксперт советует поменять землю, если этого не делали на протяжении нескольких лет. Она отметила, что, несмотря на достаточно холодную погоду, в теплице сейчас более 15 градусов тепла.

Ганичкина рассказала, что уже сейчас можно подготавливать рассаду для посадки в теплице: среднерослые томаты, перцы, баклажаны и зелень. По ее мнению, в землю их можно будет высадить уже 10 апреля, что позволит собрать более ранний урожай.

Эксперт также советует подготовить к посадке картофель. Высаживать его можно уже после 20-х чисел апреля.

"Картофель необходимо поставить на яровизацию (обработка семян перед посевом, ускоряющая процесс роста и созревания). Это можно сделать уже сейчас, чтобы он прорастал. Необходимо выложить его в светлом помещении, клубнями друг к другу. Обязательно избегать солнечных лучей. Температура должна быть +16 градусов", – рассказала Ганичкина.

Она рекомендует каждые четыре дня опрыскивать его регуляторами роста, что позволит получить более скорый всход и, соответственно, ранний урожай.

Садовод также советует обработать все деревья в саду. Сделать это необходимо в самое ближайшее время. Она добавила, что все хвойные культуры, плодовые, ягодные деревья подвержены паразитам. Перед началом сезона их можно промыть водой из шланга или воспользоваться средством от насекомых с добавлением дегтярного мыла.

Ранее дачникам столичного региона рассказали, что пока рано сажать картошку. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что картошка не погибнет, "но скукожится и урожайность будет гораздо хуже".