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Общество

14:19

Дачникам рекомендовали не спешить с посадкой картошки

общество погода

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Дачникам столичного региона пока рано сажать картошку. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, картошка не погибнет, "но скукожится, и урожайность будет гораздо хуже".

"Мы все-таки живем на 55-56 параллели северного полушария, и к потеплением и похолоданиям нужно относиться спокойно", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".

Метеоролог отметил, что сейчас подходящие условия для урожайности озимых культур. "Идет нормальное развитие озимых культур. Думаю, что урожай озимых будет хорошим", – пояснил специалист.

Ранее Вильфанд рассказал, что к концу рабочей недели воздух в европейской части России прогреется до +15 градусов. Регион окажется в теплой области антициклона. При этом ночью сохранятся температурные значения около нуля.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований признало февраль 2020 года вторым самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.

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