Жителям столицы пообещали потепление до плюс 15 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К концу рабочей недели воздух в европейской части России прогреется до +15 градусов. Регион окажется в теплой области антициклона, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник и вторник сохранится прохладная погода, будет дуть северный и северо-восточной ветер, отсутствие облаков приведет к тому, что ночные температуры будут отрицательными, а дневные – около нулевой отметки.

В четверг над Москвой будет проходить центр антициклона, и это приведет к заметным амплитудам в температуре: 0... -5 – ночью, около +10… +12 – днем.

Температура до +15 ожидается в дневные часы, ночью сохранятся значения около нуля.

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований признало февраль 2020 года вторым самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.