Жителям столицы пообещали потепление до плюс 15 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
К концу рабочей недели воздух в европейской части России прогреется до +15 градусов. Регион окажется в теплой области антициклона, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В понедельник и вторник сохранится прохладная погода, будет дуть северный и северо-восточной ветер, отсутствие облаков приведет к тому, что ночные температуры будут отрицательными, а дневные – около нулевой отметки.
В четверг над Москвой будет проходить центр антициклона, и это приведет к заметным амплитудам в температуре: 0... -5 – ночью, около +10… +12 – днем.
Температура до +15 ожидается в дневные часы, ночью сохранятся значения около нуля.
Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований признало февраль 2020 года вторым самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.
На следующей неделе воздух в Москве прогреется до 16 градусов тепла