ЦОДД призвал москвичей не выезжать на летней резине

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Специалисты ЦОДД призвали столичных водителей не выезжать на летней резине из-за резкого похолодания.

"Сегодня были рекордные плюс 17, но уже ночью начнется резкое похолодание с ветром и дождем. Пожалуйста, оставайтесь дома. Но если все-таки сильно нужно на улицу, держите дистанцию не менее 2 метров от окружающих. А если на машине, не выезжайте на летней резине и будьте аккуратны", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о резком похолодании.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 30 марта, будет идти мокрый снег, возможно налипание мокрого снега. Горожан ждут метель и гололедица, скорость ветра составит до 17 метров в секунду. Температура задержится в районе нуля днем, вечером – понижение до минус 4.

Во вторник, 31 марта, ночью – минус 3–8, днем – от минус 1 до плюс 4. В среду, 1 апреля, – минус 4–9 градусов ночью, без осадков. Днем – не более плюс 5 градусов. В последующие дни начнет теплеть.

