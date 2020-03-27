Москвичей предупредили о похолодании в нерабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Похолодание ожидается в Москве с 30 марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, до 29 марта включительно прогнозируется высокая температура – около 15 градусов днем. Установится солнечная и ясная погода, воздух будет сухим, передает ИА "НСН".

В воскресенье возможен небольшой дождь, столбики термометров начнут опускаться. В ночь на понедельник не исключены небольшие осадки, а также дождь, переходящий в снег. Температура окажется в районе нуля. Столбик термометра – около нулевой отметки. Ветер западный с переходом на северный, с порывами до 15 метров в секунду.

В понедельник, 30 марта, будет идти мокрый снег, возможно налипание мокрого снега. Горожан ждут метель и гололедица, скорость ветра составит до 17 метров в секунду. Температура задержится в районе нуля днем, вечером – понижение до минус 4.

Во вторник, 31 марта, ночью – минус 3–8, днем – от минус 1 до плюс 4. В среду, 1 апреля, – минус 4–9 градусов ночью, без осадков. Днем – не более плюс 5 градусов. В последующие дни начнет теплеть.

26 марта в Московском регионе был побит температурный рекорд 1973 года, когда воздух прогрелся до 15,1 градуса. Столбики термометров на базовой метеостанции Москвы в районе ВДНХ показали 16 градусов.

Замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что в апреле в Москве и Подмосковье температура будет выше нормы. Однако он не исключил "зимних рецидивов" со снегом, поэтому призвал не расслабляться.