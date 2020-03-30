Европейскую часть России ожидают морозные ночи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Европейскую часть России ожидает непогода и похолодание ниже нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, первыми похолодание ощутят жители Мурманской области, Карелии, Коми, Архангельской области и Санкт-Петербурга. Специалист уточнил, что в ночь на понедельник в этих регионах столбики термометров опускались до минус 10 градусов.

"В ночь на вторник примерно такая же погода будет. Очень холодная ночь будет в среду. В Москве и области будет -5…-9, а по области – до -11 градусов. В черноземных областях тоже температура около -4", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Специалист добавил, что в Архангельской, в Мурманской, Ленинградской областях в понедельник в дневные часы ожидается от -1 до +3 градусов.

В ночь на вторник в этих же регионах, а также в Карелии, Коми и Сыктывкаре похолодает до -14. Температура воздуха в дневные часы будут от 0 до -2, а в Санкт-Петербурге ожидается до +2 градусов.

По словам Вильфанда, 1 апреля до -11 градусов прогнозируется в Архангельской области, в Мурманске будет около -9 градусов, в Вологде – до 10 градусов мороза, в Коми – до -15.

Метеоролог добавил, что в Центральном округе в ночь на вторник будет около 9 градусов мороза, а днем – до плюс 3. Ночь на 1 апреля тоже будет холодной.

Об ухудшении погоды в Москве ранее предупредили в МЧС. В предупреждении говорилось, что до 21:00 в городе ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами c порывами 12–17 метров в секунду, налипание мокрого снега, метель, резкое похолодание.

По прогнозам синоптиков, в понедельник будет идти мокрый снег. Горожан ждут метель и гололедица, скорость ветра составит до 17 метров в секунду. Температура задержится в районе нуля днем, вечером – понижение до минус 4.

ЦОДД призвал москвичей не выезжать на дороги на летней резине. Сообщалось, что в городе ожидается резкое похолодание.

