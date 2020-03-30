Снег и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная погода, снег и порывистый ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 30 марта. Об этом передает сайт "Метеоновости".
Специалисты заявляют о резкой смене погоды в регионе. Так, в Москве ощутимо похолодает, будет ветрено и пасмурно.
Синоптики поясняют, что днем столичный регион окажется во власти фронтальной зоны.
"Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", – рассказали специалисты.
При этом будет дуть северный ветер c порывами до 15 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70 процентов", – уточняется на сайте.
Эксперты говорят о том, что колебания атмосферного давления будут ощутимыми. Неважно чувствовать себя могут граждане с проявлениями хронической кислородной, сердечной и дыхательной недостаточности.
Об ухудшении погоды в Москве ранее предупредили в МЧС. Сообщалось, что в городе ожидается снег и сильный ветер.
ЦОДД призвал москвичей не выезжать на дороги на летней резине. Сообщалось, что в городе ожидается резкое похолодание.