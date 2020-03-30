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Москва 24

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Общество

07:53

Снег и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода, снег и порывистый ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 30 марта. Об этом передает сайт "Метеоновости".

Специалисты заявляют о резкой смене погоды в регионе. Так, в Москве ощутимо похолодает, будет ветрено и пасмурно.

Синоптики поясняют, что днем столичный регион окажется во власти фронтальной зоны.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", – рассказали специалисты.

При этом будет дуть северный ветер c порывами до 15 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70 процентов", – уточняется на сайте.

Эксперты говорят о том, что колебания атмосферного давления будут ощутимыми. Неважно чувствовать себя могут граждане с проявлениями хронической кислородной, сердечной и дыхательной недостаточности.

Об ухудшении погоды в Москве ранее предупредили в МЧС. Сообщалось, что в городе ожидается снег и сильный ветер.

ЦОДД призвал москвичей не выезжать на дороги на летней резине. Сообщалось, что в городе ожидается резкое похолодание.

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