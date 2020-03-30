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Москва 24

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Общество

12:28

Более 10 сантиметров снега может выпасть в Москве к среде

общество город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В городе к 1 апреля прогнозируется выпадение снега. По информации синоптиков, выпадет от 7 до 13 сантиметров снежного покрова, передает портал "Метеоновости".

"После 18 часов в Москве начнутся осадки в виде мокрого снега", – поделились метеоспециалисты прогнозом на понедельник.

Ожидается, что вечером выпадет порядка 2 сантиметров снега. Так, в ночь на 31 марта снегопад усилится, выпадет около 6 сантиметров снега.

Москвичей предупреждают, что местами может подняться метель. Уже к 1 апреля в столице, по данным специалистов, в городе установится снежный покров.

Ранее стало известно, что теплая погода вернется в Москву во второй половине недели. Прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кроме того, в Гидрометцентре рассказали, почему после весеннего равноденствия наступает теплая погода.

В начале марта россиянам пообещали новые температурные рекорды.

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