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Общество

08:42

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Теплая погода вернется в Москву во второй половине недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, это связано с приходом в столицу западной части циклона.

"Во второй половине недели будет не только солнечный фактор, но еще и приход тепла, потому что к нам придет западная часть циклона. Будет повышение температуры до 8–10 градусов", – сказал Вильфанд, передает РИА Новости.

Тем временем в субботу в Московском регионе ожидается облачная погода с небольшим снегом. В течение дня воздух прогреется до плюс 1 градуса. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Синоптики отмечают, что такие погодные условия в межсезонье наблюдаются довольно часто и могут сказываться на самочувствии людей, страдающих повышенной метеозависимостью.

Московским автомобилистам посоветовали готовиться к смене резины на летнюю. Синоптики считают, что в апреле температура в московском регионе будет выше климатической нормы. Однако заморозки и снег все еще возможны.

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