В Гидрометцентре рассказали, почему после весеннего равноденствия наступает теплая погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с завершением дня весеннего равноденствия солнечные лучи доносят все больше энергии до поверхности Земли. По его словам, воздух прогревается благодаря солнечным лучам, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в 2020 году день весеннего равноденствия пришелся на 20-21 марта. "В этот день продолжительность дня равна продолжительности ночи", – напомнили в Гидрометцентре. Ученый обратил внимание, что теперь солнечные лучи начнут приобретать большую энергию.

Вильфанд пояснил, что в зимний период солнце располагается невысоко над горизонтом и его лучам нужно преодолевать большой путь через атмосферу, они рассеиваются.

Летом обратная ситуация, когда лучи светила падают более отвесно и проходят меньший путь через атмосферу. Таким образом, они сохраняют свою энергию и воздух прогревается, подчеркнул научный руководитель. Теперь воздух будет прогреваться благодаря солнцу.

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