Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности в столице был продлен до 09:00 22 марта из-за прогнозируемого порывистого ветра, заявили в Гидрометцентре России.

"Погода потенциально опасна. Порывистый ветер", – следует из предупреждения метеоспециалистов. При этом в Московской области желтый уровень действует в воскресенье до 7:00.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в город вернется морозная погода. Похолодание обещают в выходные.

Кроме того, в Центре организации дорожного движения обратились к автомобилистам, чтобы они соблюдали осторожность. Водителей попросили не парковаться около деревьев, шатких конструкций, а также рекламных щитов.